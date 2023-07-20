Путин посетил завод «НОВАТЭК» в Белокаменке под Мурманском

20 июля Владимир Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»

20 июля в Мурманскую область прибыл Владимир Путин. Вместе с главой ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном, полпредом в СЗФО Александром Гуцаном и губернатором Андреем Чибисом президент прибыл на площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Реализация этого проекта создала 80 тысяч рабочих мест в России, в том числе 17 тысяч - в Мурманской области.

- Президент осмотрел цеха предприятия, ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. В настоящее время центр осуществляет строительство линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании «НОВАТЭК» – «Арктик СПГ-2». Готовые линии будут отбуксированы к ресурсной базе и подготовленной инфраструктуре на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ), - сообщили в правительстве Мурманской области.

Другие пункты рабочей программы Владимира Путина в Кольском Заполярье пока не известны.

На минувшей неделе стало известно, что в Мурманскую область с неанонсированным визитом прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

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