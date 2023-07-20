Светлана Панфилова официально стала министром развития Арктики и экономики

Также Светлана Панфилова включена в состав правительства региона. Фото: gov-murman.ru/

Светлана Панфилова официально с 18 июля возглавила министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Постановлении о ее назначении на пост министра подписал губернатор Андрей Чибис.

Также Светлана Панфилова включена в состав правительства региона. Ранее она работала в должности директора Корпорации развития.

Напомним: в аэропорту «Мурманск» приземлился правительственный борт. В Мурманск с рабочим визитом должен прибыть Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru