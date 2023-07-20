Каждый пятый мурманчанин повысил бы зарплату коллегам, если бы стал начальником

Жителей Мурманской области спросили, что бы они сделали, если бы стали начальникам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области спросили, что бы они сделали, если бы стали начальникам. Каждый четвертый бы лучше сформулировал и разграничил обязанности коллег.

- 19% повысили бы зарплату, 13% ввели систему премий и бонусов. Улучшением условий труда в роли руководителя занялись бы 12% горожан. Чтобы мотивировать персонал, 3% опрошенных расширили бы компенсационный пакет. По 1% голосов набрали такие меры как увольнение некоторых сотрудников и проведение корпоративных мероприятий, - сообщили в компании SuperJob.

Причем повышение зарплаты больше занимает мужчин, а вот северянки чаще выступают за улучшений условий труда.

Напомним: кадровые центры в Заполярье приводят к единому стилю. В Мурманской области модернизируют Центр занятости населения.

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