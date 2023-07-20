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НовостиОбщество20 июля 2023 13:00

Каждый пятый мурманчанин повысил бы зарплату коллегам, если бы стал начальником

Каждый четвертый разграничил бы обязанности сотрудников
Ника СВЕТЛОВА
Жителей Мурманской области спросили, что бы они сделали, если бы стали начальникам.

Жителей Мурманской области спросили, что бы они сделали, если бы стали начальникам.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области спросили, что бы они сделали, если бы стали начальникам. Каждый четвертый бы лучше сформулировал и разграничил обязанности коллег.

- 19% повысили бы зарплату, 13% ввели систему премий и бонусов. Улучшением условий труда в роли руководителя занялись бы 12% горожан. Чтобы мотивировать персонал, 3% опрошенных расширили бы компенсационный пакет. По 1% голосов набрали такие меры как увольнение некоторых сотрудников и проведение корпоративных мероприятий, - сообщили в компании SuperJob.

Причем повышение зарплаты больше занимает мужчин, а вот северянки чаще выступают за улучшений условий труда.

Напомним: кадровые центры в Заполярье приводят к единому стилю. В Мурманской области модернизируют Центр занятости населения.

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