Мурманская область находится на втором месте в СЗФО по стоимости бензина

Мурманскстат опубликовал данные об изменении потребительских цен на топливо к концу II квартала 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал данные об изменении потребительских цен на топливо к концу II квартала 2023 года.

Больше всего подорожал АИ-98 (+1,25 рубля к стоимости, 64,9 рубля за литр), следом идет АИ-95 (+0,99 рубля, 54,83 рубля). Стоимость газа не изменилась, дизель подешевел на 0,46 рубля.

По дороговизне бензина Мурманская область находится на втором месте по Северо-Западному ФО после Калининграда. Если в Заполярье литр бензина стоит 54,87 рубля, то в Калининграде - 55,87 рубля. Самая низкая цена - в Коми (50,14 рубля).

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