В Мурманском морском рыбному порту возникло недопонимание из-за камер холодильника № 3

Национализация запустит модернизацию предприятия, для этого также надо провести инветаризацию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году по решению суда 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли к государству. Национализация запустит модернизацию предприятия, для этого также надо провести инветаризацию.

- В настоящее время рыбный порт проводит работу по возврату активов, переданных прежним руководством аффилированным лицам на заведомо невыгодных для порта условиях, - сообщили на предприятия.

В список такого имущества вошли камера холодильника № 3, которые используют две компании. Те, в свою очередь, уведомили своих клиентов, чтобы те забрали из «морозилок» свою рыбную продукцию. Это привело к недопонимаю со сторон третьей стороны.

- О «ММРП» заверяет клиентов о своей готовности продолжить хранение рыбопродукции на холодильнике № 3 после его возврата в порт, - пояснили на предприятии.

С компаниями, которые арендуют камеры холодильника, также могут заключить договор аренды, но уже на других условиях по стоимости.

Напомним: на рабочей встрече руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса помимо темы судоремонта и развития Мурманского морского рыбного порта обсудили легализацию любительского лова.

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