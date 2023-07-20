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НовостиЭкономика20 июля 2023 12:08

В Мурманском морском рыбному порту возникло недопонимание из-за камер холодильника № 3

После приватизации предприятие возвращает отданное на невыгодных условиях имущество
Ника СВЕТЛОВА
Национализация запустит модернизацию предприятия, для этого также надо провести инветаризацию.

Национализация запустит модернизацию предприятия, для этого также надо провести инветаризацию.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году по решению суда 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли к государству. Национализация запустит модернизацию предприятия, для этого также надо провести инветаризацию.

- В настоящее время рыбный порт проводит работу по возврату активов, переданных прежним руководством аффилированным лицам на заведомо невыгодных для порта условиях, - сообщили на предприятия.

В список такого имущества вошли камера холодильника № 3, которые используют две компании. Те, в свою очередь, уведомили своих клиентов, чтобы те забрали из «морозилок» свою рыбную продукцию. Это привело к недопонимаю со сторон третьей стороны.

- О «ММРП» заверяет клиентов о своей готовности продолжить хранение рыбопродукции на холодильнике № 3 после его возврата в порт, - пояснили на предприятии.

С компаниями, которые арендуют камеры холодильника, также могут заключить договор аренды, но уже на других условиях по стоимости.

Напомним: на рабочей встрече руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса помимо темы судоремонта и развития Мурманского морского рыбного порта обсудили легализацию любительского лова.

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