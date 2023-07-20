В Мурманске находят мертвых чаек, но сигналов о птичьем гриппе пока нет

Летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин из-за птичьего гриппа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин из-за птичьего гриппа. На данный момент на Кольском полуострове зафиксированы два очага болезни - на губе Ура и у озера Секретарское в Териберке.
Мертвых чаек также нашли в Мурманске, однако пока данных о том, заражены они или нет, не поступало. По информации регионального веткомитета, областной центр пока нельзя считать новым очагом.
В Заполярье уже утилизировали тела 900 зараженных птиц. Впервые птичий грипп поражает всего один вид птиц - сизых чаек.
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