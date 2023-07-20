В Архангельске заготовителю водорослей готовы платить 60 тысяч рублей

Работать надо будет на Соловках в море на карбасе и на суше. Фото: Олег УМАРОВ

На сайтах по поиску работы порой встречаются оригинальные вакансии. Например, в Калининграде ищут вокалиста с басом, в Санкт-Петербурге - вожатого служебных собак и фумелье (дегустатора сигар и напитков).

В Архангельской области открыта вакансия заготовителя водорослей. Работать надо будет на Соловках в море на карбасе и на суше.

- В его обязанности будет входить заготовка и сушка водорослей на берегу, работнику обещают учет стажа в районах Крайнего Севера, обучение, бесплатное жилье, питание, а также проезд от Архангельска до Соловков и обратно, - сообщает сайт hh.ru.

Заработать на этом можно 50-60 тысяч рублей.

Напомним: летом 2023 года в Мурманской области случился настоящий бум на рынке труда - число вакансий в регионе выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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