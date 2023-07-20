Найденный на полуострове Рыбачий мертвый кит может стать бомбой замедленного действия

Эксперты считают, что вывозить тело со столько отдаленной территории и утилизировать не имеет смысла. Фото: Murman Travel - Туры по Кольскому полуострову / vk.com/murman_travel, Любовь Веселова

На минувших выходных очевидцы сообщили, что рядом с Дальними Зеленцами нашли труп шестиметрового кита. После стало известно, что находится он в другом месте - на полуострове Рыбачий.

Эксперты считают, что вывозить тело со столь отдаленной территории и утилизировать не имеет смысла. Останки станут кормом для хищников-падальщиков. Тем более, что туша лежит вдали от населенных пунктов, и угрозы для людей нет. А туристам стоит воздержать от желания подойти к киту: опасна она не только животными, для которых станет столовой, но и тем, что может взорваться.

- Когда у кита внутренности протухнут, они взрываются, я слышал о таком. Однако не думаю, что тело кита опасно - это просто будет большая падаль. Мы не знаем причин, от которых он умер, болезнь это была или просто от старости, или же его оглушили геофизики, тоже может быть, но по факту непонятно. Интересно, конечно же, было бы взять анализы и уточнить все это, но у нас таких специалистов, наверно, не найдется. Туша далеко от людей, поэтому ничего страшного - его могут есть лисы, его будут клевать чайки, такая грандиозная падаль весом в 130 тонн, он быстро разложится. Если бы рядом были люди, то был бы дискомфорт из-за запаха, да. А так в сентябре будут приливы, его наверно сильным штормом изначально выбросило, и теперь трудно обратно вернуть в море, - рассказал Nord-News научный сотрудник лаборатории орнитологии и паразитологии ММБИ РАН Юрий Горяев Юрий Горяев.

В 2016 году на побережье у Териберки нашли мертвую белуху. Иронично, но случилось это во всемирный День китов. Северян тело не смутило - они отдыхали и жарили шашлыки прямо рядом с ним.

Напомним: в конце июня звездные супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева гостили в Мурманской области. В Териберке они исполнили свою мечту увидеть китов, а на полуострове Рыбачьем пару ждали приключения с чайками.

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