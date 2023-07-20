Под Апатитами произошло ДТП с пострадавшим

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Рано утром 20 июля под Апатитами произошло ДТП с участием одной машины, пострадал один человек.

- В 6.20 в ЕДДС поступило сообщение об аварии на шестом километре автоподъезда к Апатитам. В кювет съехал легковой автомобиль Daewoo Nexia, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали спасатели, которые передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

Причины произошедшего устанавливаются.

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