В Мурманске до середины августа ограничат движение на Портовом проезде

В Мурманске на Портовом проезде, 31 закроют движение для всех видов транспорта до середины августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на Портовом проезде, 31 закроют движение для всех видов транспорта до середины августа. Запрет будет действовать с 24 июля, сообщает администрация города.

Ограничения движения введут по половине проезжей части по Портовому проезду в районе дома № 31 в южном направлении с 9.00 24 июля до 18.00 4 августа, а также в северном направлении с 9.00 4 августа до 18.00 14 августа.

Напомним: в Мурманской области отремонтировали участок дороги на Лопатку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru