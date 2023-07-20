В мурманском детсаду №118 обновляют музыкально-спортивный зал

Совсем скоро ребята будут заниматься в новом современном и красивом пространстве. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске в детском саду №118, что находится на улице Щербакова, идет ремонт музыкально-спортивном зала. Совсем скоро ребята будут заниматься в новом современном и красивом пространстве.

- Учреждение стало одним из пяти победителей проекта «Арктическая школа». Уже выполнены подготовительные работы по ремонту потолка и стен и установлены радиаторы отопления, - сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Напомним: глава администрации Мурманска проверил ход ремонта в школе №38 и детсаду №73.

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