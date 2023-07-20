С начала года в аэропорту «Мурманск» обслужили более 671 тысячи пассажиров

Мурманский аэропорт подвел итоги своей работы за первое полугодие 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский аэропорт подвел итоги своей работы за первое полугодие 2023 года.

Так, за шесть месяцев услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовались более 671 тысячи пассажиров. По сравнению с показателями 2022-го года прирост составил 13,8%.

За июнь аэропорт обслужил более 128 тысяч пассажиров. Прирост к аналогичному периоду – 8,6%.

- Запуск новых сезонных направлений в Калугу, Казань, Минск и Анталью позволяет пассажирам комфортно планировать свои путешествия, избегая дополнительных пересадок. Мы продолжаем активную работу по развитию авиасообщения в другие регионы России, - отметил гендиректор аэропорта «Мурманск» Алексей Сунденбан.

Напомним: в конце июля из Мурманска в Казань начнут летать прямые самолеты.

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