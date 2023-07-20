В школьной теплице в Алакуртти вырастили арбуз

В этом году педагоги и школьники обустроили и засадили больше новых грядок. Фото: vk.com/public209704757

В школьной теплице в Алакуртти, которая была создана по программе «Арктическая школа», уже не первый год выращивают фрукты, овощи и ягоды. Сейчас там созрел арбуз.

- Совсем скоро на пришкольном участке поспеют кабачки, капуста, морковь, красные и черные помидоры, огурцы и перцы, а также клубника, ежевика и другие ягоды, - сообщили в администрации Кандалакшского района.

В этом году педагоги и школьники обустроили и засадили больше новых грядок. Урожай обещает быть богатым!

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