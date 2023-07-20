20 июля в Мурманск прилетит Владимир Путин

Как стало известно «КП»-Мурманск», президент прибудет в Мурманск 20 июля.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В начале июля стало известно, что в Мурманскую область с рабочим визитом может прилететь Владимир Путин. Однако точна дата посещения и программа не уточнялись.
Как стало известно «КП»-Мурманск», президент прибудет в Мурманск 20 июля. Ожидается, что он вместе с губернатором Андреем Чибисом посетит важные для Арктической зоны РФ объекты, но точный их список пока не разглашается.
Напомним: Владимир Путин приезжал в Мурманскую область ровно 10 лет назад, в 2013 году.
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