20 июля в Мурманск прилетит Владимир Путин

Как стало известно «КП»-Мурманск», президент прибудет в Мурманск 20 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале июля стало известно, что в Мурманскую область с рабочим визитом может прилететь Владимир Путин. Однако точна дата посещения и программа не уточнялись.

Как стало известно «КП»-Мурманск», президент прибудет в Мурманск 20 июля. Ожидается, что он вместе с губернатором Андреем Чибисом посетит важные для Арктической зоны РФ объекты, но точный их список пока не разглашается.

Напомним: Владимир Путин приезжал в Мурманскую область ровно 10 лет назад, в 2013 году.

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