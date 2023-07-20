Атомоход «Ямал» встал на ремонт в плавдок в порту Мурманска

На судне будет проводиться плановый ремонт. Фото: ФГУП «АТОМФЛОТ» / vk.com/rosatomflot

В Мурманске 18 июля встал в плавдок в порту Мурманска атомный ледокол «Ямал». На судне будет проводиться плановый ремонт.

- Будет произведен ремонт донно-бортовой арматуры, дефектация корпуса и патрубков, чистка ледовых ящиков, ремонт корпусных конструкций, сварных швов и патрубков, осмотр и ремонт отдельных элементов винто-рулевого комплекса, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».

Кроме того, с июля по начало ноября докование ждет ледоколы «Вайгач», «Таймыр», «50 лет Победы» и «Урал». Последний будут доковаться не в Мурманске, а на Кронштадтском морском заводе.

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