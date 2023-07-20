Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 8:09

Атомоход «Ямал» встал на ремонт в плавдок в порту Мурманска

Также плановые работы проведут на ледоколах «Вайгач», «Таймыр», «50 лет Победы» и «Урал»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На судне будет проводиться плановый ремонт. Фото: ФГУП «АТОМФЛОТ» / vk.com/rosatomflot

На судне будет проводиться плановый ремонт. Фото: ФГУП «АТОМФЛОТ» / vk.com/rosatomflot

В Мурманске 18 июля встал в плавдок в порту Мурманска атомный ледокол «Ямал». На судне будет проводиться плановый ремонт.

- Будет произведен ремонт донно-бортовой арматуры, дефектация корпуса и патрубков, чистка ледовых ящиков, ремонт корпусных конструкций, сварных швов и патрубков, осмотр и ремонт отдельных элементов винто-рулевого комплекса, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».

Кроме того, с июля по начало ноября докование ждет ледоколы «Вайгач», «Таймыр», «50 лет Победы» и «Урал». Последний будут доковаться не в Мурманске, а на Кронштадтском морском заводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru