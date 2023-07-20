Трех детей из Мурманской области покусали клещи

В Мурманской области растет количество обращений северян, который покусали клещи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области растет количество обращений северян, который покусали клещи.

Так, по данным на 18 июля в медучреждения региона обратились 34 человека, из которых трое дети. Кровососы цепляются к жителям Заполярья в других регионах страны, где теплее.

- Все случаи завозные. Большинство пострадавших подверглись нападению клещей на остановках при следовании к местам отдыха, во дворах, в селах, парках, на садово-огородных участках. Обратившимся пациентам оказана медицинская помощь. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом не выявлено. Зафиксирован один случай клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Мурманской области.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 20 клещей, снятых с пострадавших. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru