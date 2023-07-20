В Мурманской области LADA столкнулась с грузовиком, пострадал один человек

Все подробности происшествия устанавливаются. Фото: ГИБДД по МО

Вечером 19 июля в Мурманской области произошло серьезное ДТП. На 1182-м километре автодороги Р-21 Кола столкнулись легковушка и грузовик.

- Водитель Lada Kalina, двигаясь в сторону Мурманска, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с грузовиком IVECO. Водитель легкового авто получил травмы, его доставили в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Все подробности происшествия устанавливаются.

Напомним: житель Мурманска попал в больницу после страшного ДТП в Карелии.

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