На кладбище в Апатитах сняли на видео медвежонка

Очевидцев, встретивших косолапых, просят сообщать в службу «112». Фото: Павел КЛОКОВ

На кладбище в Апатитах заметили медвежонка, сняв его на видео. Судя по кадрам, малыш копался в контейнере с мусором в поисках чего-нибудь съестного.

Это уже не первый раз, когда медведей замечают на кладбищах в Заполярье. Также хищников видели в районе Корзуново, около старого аэропорта в Кировске.

Очевидцев, встретивших косолапых, просят сообщать в службу «112».

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