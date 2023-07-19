Житель Мурманска попал в больницу после страшного ДТП в Карелии

В Сегежском районе Карелии произошло страшное ДТП, в котором погиб один человек и пострадали двое. Фото: Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya

В Сегежском районе Карелии произошло страшное ДТП, в котором погиб один человек и пострадали двое.

Ночью на 747-м километре автодороги Р-21 «Кола», недалеко от поворота на Надвоицы, столкнулись Mitsubishi Outlander с прицепом и Volkswagen Passat.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

44-летний водитель Mitsubishi из Санкт-Петербурга, погиб на месте ДТП. 45-летний водитель Volkswagen Passat, житель Мурманска, его пассажир и пассажир внедорожника госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним: на дороге Кандалакша-Умба съехал в кювет Nissan, пострадал один человек.

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