В гипермаркете Мурманска задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Выяснилось, что 41-летний мурманчанин скрылся от суда. Фото: Росгвардия Мурманской области

В мурманском гипермаркете поймали коньячного вора, который оказался в федеральном розыске. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

- Действия посетителя заметили о камерам видеонаблюдения. В отделе с алкоголем он спрятал во внутренний карман куртки бутылку коньяка, после чего отправился на выход, минуя кассы, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Выяснилось, что 41-летний мурманчанин скрылся от суда и находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления. Его доставили в полицию и передали инициаторам розыска.

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