В Мурманске провели адаптивную экскурсию для подопечных дома-интерната

Экскурсия посвящена 95-летию со дня рождения писателя Валентина Пикуля. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске для для пожилых и инвалидов дома-интерната провели адаптивную экскурсию «Романтик русской истории», посвященную 95-летию со дня рождения писателя Валентина Пикуля.

Экскурсия началась на Рябиновой аллее у первого в России памятника, увековечившего известного автора. Далее участники остановились на Аллее писателей, где специалисты областной библиотеки для слепых и слабовидящих рассказали о вкладе авторов в культурную и общественную жизнь области, сообщили в минкультуры региона.

В завершении экскурсии пенсионеры и инвалиды получили подарки — книги Ирины Ядринцевой «Мурманск — Арктики столица» и сборник произведений Ганса Христиана Андерсена.

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