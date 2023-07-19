Два жителя Мурманска предстанут перед судом на выращивание конопли

Жителям Мурманска грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области ждет суд двух 40-летних мужчин, которые выращивали дома коноплю для личного употребления. Северян обвиняют по части 2 ст. 231 УК РФ и части 1 ст. 228 УК РФ.

Незаконный «садик» они обустроили в апреле прошлого года в квартире на ж/д станции Пяйве. Каннабис мурманчане хранили для дальнейшего личного употребления, всего у них нашли чуть менее 100 граммов наркотиков.

- Уголовное дело направлено прокуратурой Кольского района в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре региона.

Жителям Мурманска грозит до восьми лет лишения свободы.

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