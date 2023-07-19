Уроженец Мурманской области выиграл в лотерею более полумиллиона рублей

Сейчас мужчина на пенсии, живет в Москве. Выигранные деньги планирует тратить по мере необходимости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уроженец Мурманской области выиграл суперприз в лотерею. Мужчина стал обладателем 605 тысяч рублей. По словам северянина, он три года участвует в различных лотереях, а выигрышную комбинацию отметил случайно, не став вновь выбирать любимые числа.

- Я решил, что не буду зацикливаться на номерах, а доверюсь случайности, и не прогадал, - отметил победитель.

Сейчас мужчина на пенсии, живет в Москве. Выигранные деньги планирует тратить по мере необходимости.

Напомним: маркетолог из Мурманска выиграла в лотерею 8,5 миллиона рублей.

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