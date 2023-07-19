Жители Ковдора перевели мошенникам более 4 миллионов рублей

Нескольких жителей Ковдора обманули телефонные мошенники, оставив в общем итоге без 4 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Нескольких жителей Ковдора обманули телефонные мошенники, оставив в общем итоге без 4 миллионов рублей. Аферисты звонили северянам с московских номеров, представляясь правоохранителями либо сотрудниками безопасности банков.

- Незнакомцы сообщали, что с банковских карт ковдорчан идут несанкционированные списания денег и советовали срочно перевести все сбережения на «безопасные» счета. В том числе они убеждали оформить кредиты, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В беседе с полицейскими потерпевшие рассказали, что о подобных способах обмана знали, но все равно попались на уловку мошенников.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

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