В Мурманске у тарного комбината заметили мертвых чаек

В Мурманске у тарного комбината нашли мертвых чаек. Фото: t.me/z_vorchun

В Мурманске у тарного комбината нашли мертвых чаек. Вероятно, пернатые подхватили птичий грипп.

- Одна может и полежала, но вторая свежак. Рядом мухи, мелкие птички, - пишут в Telegram-канале Заполярный ворчун (18+).

Напомним, что на Кольском полуострове обнаружили два очага распространения птичьего гриппа - у губы Ура и Секретарского озера в Териберке.

Мертвых птиц трогать нельзя. Сообщать о них просят специалистам ветслужбы по телефону круглосуточной «горячей линии»: 8 (921)165-34-53.

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