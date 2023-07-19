В Мурманске ремонтируют большой двор на улице Карла Маркса

Площадь ремонтируемой территории составляет более четырех тысяч квадратных метров. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновляют большой двор на улице Карла Маркса, 45-51. Площадь ремонтируемой территории составляет более четырех тысяч квадратных метров.

- Здесь уже подготовлено щебеночное основание для укладки асфальта. Рабочие занимаются восстановлением колодцев. К осени двор преобразится, станет более комфортным и уютным, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Также в этом дворе модернизируют систему освещения, установят игровые и спортивные элементы, озеленят территорию.

Напомним: с начала года в Мурманской области капитально отремонтировали 53 дома.

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