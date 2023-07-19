В центре Мурманска на полтора дня перекроют дорогу

В центре Мурманска ограничат движение всех видов транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска ограничат движение всех видов транспорта. Согласно постановлению администрации города, перекрытия будут действовать с 12.00 19 июля до 23.59 20 июля.

Так, временные ограничения движения, остановки и стоянки машин будут действовать по улице Софьи Перовской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского, а также от улицы Карла Маркса до улицы Профсоюзов.

Напомним: в районе мурмашинского кладбища ограничат движение транспорта.

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