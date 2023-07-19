В Мурманской области на поддержку участников СВО выделили 930 миллионов рублей

В Мурманской области из областного бюджета выделили почти миллиард рублей, а именно 930 миллионов, на поддержку участников СВО и членов их семей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области из областного бюджета выделили почти миллиард рублей, а именно 930 миллионов, на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что все защитники, которые сейчас на передовой отстаивают интересы нашей страны, должны чувствовать заботу.

- На сегодняшний день в регионе действуют 23 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Решено 13 тысяч поступивших от них вопросов, - сказал глава региона.

Детей участников спецоперации обеспечивают двухразовым бесплатным питанием в школах, им в первоочередном порядке дают путевки в оздоровительные лагеря, а родителям полностью компенсируют оплату за детсад.

Студентам колледжей и вузов оплачивается проезд к месту проживания и обратно в размере двух тысяч рублей. Также им компенсируется стоимость проживания в общежитиях.

Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь, они освобождены от начисления пеней при долгах за ЖКУ. Мобилизованные и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога.

Также участники СВО и их семьи могут получить 1,5 миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике» на строительство или покупку дома.

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