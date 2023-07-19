На трассе Кола-Мурмаши завершился ремонт по нацпроекту

В течение четырех лет в рамках гарантийных обязательств подрядчик будет устранять дефекты на трассе, если они возникнут.Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области завершился ремонт региональной автодороги Кола-Мурмаши, которую обновляли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, рабочие сняли старый асфальт, сделали выравнивающий и верхний слои дорожной одежды, укрепили обочины и нанесли разметку.

По этой трассе жители Кольского района могут быстро добраться до областного центра. Также по ней следует автобус до мурманского аэропорта.

- Благодаря оперативности подрядчика, ремонт начался в июне и уже через две недели дорожно-строительного сезона открыто движение по отремонтированной дороге, - сообщили в минтрансе региона.

В течение четырех лет в рамках гарантийных обязательств подрядчик будет устранять дефекты на трассе, если они возникнут.

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