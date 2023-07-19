В Мурманской области ожидаются дожди и грозы

На Мурманскую область надвигаются грозы.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На Мурманскую область надвигаются грозы. 19 и 20 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона, смещающегося на Архангельскую область.
Воздух прогреется до +22 градусов.
- 19 июля будет облачно с прояснениями погода. Местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха составит +17+22, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: жители Мурманской области стали чаще сообщать о встречах с медведями.
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