В Мурманской области ожидаются дожди и грозы

На Мурманскую область надвигаются грозы. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Мурманскую область надвигаются грозы. 19 и 20 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона, смещающегося на Архангельскую область.

Воздух прогреется до +22 градусов.

- 19 июля будет облачно с прояснениями погода. Местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха составит +17+22, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: жители Мурманской области стали чаще сообщать о встречах с медведями.

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