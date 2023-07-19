В Мурманске личный прием граждан проведут три депутата горсовета

Глава Мурманска Игорь Морарь опубликован график личного приема горожан депутатами горсовета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь опубликован график личного приема горожан депутатами горсовета. Встречи пройдут на этой неделе.

Дмитрий Коваленко (12 округ) - 20 июля 15.00-16.00. Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр. Ленина, 88. Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00

Также с ним состоится встреча 21 июля, 14.00-15.00. ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», ул. Академика Павлова, 6/2, кабинет главного врача. Предварительная запись по телефону: +7-960-022-01-06 (в рабочие дни с 10.00 до 15.00).

Александр Зайцев (14 округ) - 21 июля, 14.00-16.00. ФГБУЗ «ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России», ул. Павлика Морозова, 6, кабинет заместителя директора.

Татьяна Ковалева (2 округ) - 21 июля, 16.00-18.00. Мурманская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ММЗ «Севморпуть», ул. Нахимова, 17.

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