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НовостиПроисшествия19 июля 2023 7:27

В Заполярном двое мужчин во время застолья до смерти избили приятеля

Уголовное дело направлено в суд
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярном будут судить двух местных жителей, которые до смерти избили знакомого. Северян обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ.

Непоправимое произошло ночью 23 апреля, когда мужчины вместе с приятелем распивали алкоголь.

- Между ними произошла ссора. Обвиняемые избили знакомого руками и ногами, от полученных травм он скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

На допросе злоумышленники вину признали и на месте показали, как именно избили потерпевшего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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