В Мурманской области обнаружили 900 тел заболевших птичьим гриппом чаек

Впервые птичий грипп поражает только сизых чаек.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области этим летом сложилась непростая ситуация - впервые ввели карантин из-за птичьего гриппа. Все сигналы об очагах заражения пока поступают только с побережья Баренцева моря.
- На данный момент собрали и утилизировали уже 900 тел зараженных сизых чаек, которые и являются переносчиками болезни. Риск распространения есть во всех районах, где есть скопление сизых чаек - это прибрежные районы, озера, - рассказал председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.
На данный момент в регионе зафиксированы два очага распространения птичьего гриппа - губа Ура и озеро Секретарское в Териберке.
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