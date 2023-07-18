В Мурманской области у браконьеров изъяли 11 орудий лова и 3 рыболовные сети

В минприроды Мурманской области рассказали об итогах работы по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира за минувшую неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минприроды Мурманской области рассказали об итогах работы по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира за минувшую неделю.

- Межведомственные группы провели 11 рейдовых мероприятий на территории Печенгского округа, а также Терского, Кандалакшского, Кольского районов, в ходе которых выявлено 14 нарушений Правил рыболовства, два нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, - сообщили в ведомстве. - Изъято 11 орудий лова и 3 рыболовные сети.

Напомним: в Териберке хотят установить карантин по птичьему гриппу. Это следует из проекта постановления правительства Мурманской области.

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