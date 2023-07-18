Фестиваль Imandra Vikig Fest станет более экологичным

С каждым годом фестиваль принимает все больше гостей, а программа становится масштабнее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 и 20 августа в Мурманской области снова наступит Средневековье - в эти дни в Мончегорске уже в пятый раз пройдет фестиваль Imandra Viking Fest.

С каждым годом он принимает все больше гостей, а программа становится масштабнее. 2023-й не исключение.

- В этом году мы много работали над внутренней составляющей фестиваля — все активности будут делиться на стихии, в музыкальной программе уделили больше внимания фольклорной музыке. Фестиваль становится более экологичным — мы внедрили раздельный сбор мусора, также оба дня будут присутствовать эко-волонтеры. При этом стараемся сохранить все то, за что фестиваль так полюбился — шествие, огненное шоу, катание на дракарах, «Игры Тора» и многое другое. Традиционно будет и кемпинг — ждем на пятый Imandra Vikig Fest гостей со всей страны, — рассказала «КП»-Мурманск» заместитель директора Агентства развития Мончегорска — руководитель направления «Туризм» Дарья Яркова.

Приобрести билеты на фестиваль можно на его официальном сайте.

Напомним: одним из хедлайнеров Imandra Vikig Fest станет группа «Слот».

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