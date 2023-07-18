Люди в Мурманской области пропадают почти каждую неделю: в сети появляются ориентировки и на детей, и на взрослых. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Люди в Мурманской области пропадают почти каждую неделю: в сети появляются ориентировки и на детей, и на взрослых. В региональном оперштабе рассказали, что делать, если близкий или знакомый человек вдруг перестал выходить на связь, в первую очередь, если он ушел в лес.

- Надо подождать один час. За это время нужно обойти или обзвонить всех знакомых, друзей, вспомнить другие возможные места его нахождения. Если понятно, что его нигде нет, – обратиться в полицию или МЧС по телефону 112. Обратиться также нужно в поисковую группу «Лиза Алерт», действует в том числе в Мурманской области. Заявку можно оставить по круглосуточному телефону 8(800)700-54-52. Все поисково-спасательные отряды работают бесплатно, - пояснили в оперштабе.

Напомним: утром 18 июля в детском саду в Ленинском округе Мурманска произошло ЧП: во время прогулки с территории дошкольного учреждения ушел мальчик. На поиски ребенка бросились сразу.

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