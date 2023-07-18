В Мурманске ищут владельцев забытых рекламных конструкций

Предпринимателей просят в течение месяца снять ненужные рекламные конструкции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске ищут владельцев торговых точек, кафе и других общественных заведений, которые переехали или закрыли свой бизнес, а вот вывески оставили. Предпринимателей просят в течение месяца снять ненужные рекламные конструкции.

- В ином случае они будут демонтированы и уничтожены силами администрации города Мурманска. Информацию о демонтаже необходимо предоставить в комитет территориального развития и строительства администрации города по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 77, тел. / факс (815-2) 45-67-98, e-mail:murmangrad@citymurmansk.ru, - сообщили в городской администрации.

Всего забытых вывесок весной этого года насчитали 17. Например, торгового центра «Эра», кафе «Фортуна», парикмахерской Credo, агентства «Рекламный двор» и других.

Напомним: на улице Советской в Мурманске продолжается строительство школы - она станет первым общеобразовательным учреждением, построенным в городе за последние 30 лет. На данный момент проблем с объектом нет, работы идут по графику.

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