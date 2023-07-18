Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Териберке

Летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин из-за птичьего гриппа, который обнаружили у сизых чаек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин из-за птичьего гриппа, который обнаружили у сизых чаек. Эпицентром стала губа Ура. Однако зараженные птицы могли попасть и на другие территории.

В дни проведения арктического фестиваля в Териберке мертвых чаек обнаружили на местном пляже и вблизи озера Секретарское. Птиц забрали на экспертизу, которая показала, что они были заражены. Поэтому в радиусе 15 метров вокруг озера ветеринары обозначат эпизоотический очаг лентой и выставят круглосуточный пост - проход и проезд сюда запрещен. На пять километров вокруг водоема будет угрожаемая зона, на 10 - зона наблюдения.

- Нет ограничений на въезд и выезд в Лодейное и Териберку. Жители и гости региона могут свободно передвигаться по населенным пунктам. Ограничение на посещение касается только эпизоотического очага. Убедительная просьба – не трогать павшую или больную птицу и сообщать об обнаружении в ветеринарную службу. Ежедневно мы собираем такую птицу, проводим дезинфекцию, отправляем пробы на исследование. Могу отметить, что за минувшие сутки погибшей птицы стало значительно меньше, – отметил руководитель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Напомним: гид, фотограф и рыбак из Мурманска Антон Чайко сообщает, что территория, на которой есть больные птицы, может быть шире.

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