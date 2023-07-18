В Мурманске завершены поиски пропавшего из детского сада мальчика

Утром 18 июля в детском саду в Ленинском округе Мурманска произошло ЧП: во время прогулки с территории дошкольного учреждения ушел мальчик. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 18 июля в детском саду в Ленинском округе Мурманска произошло ЧП: во время прогулки с территории дошкольного учреждения ушел мальчик.

На его поиски бросились и сотрудники детского сада, и неравнодушные северяне, так как пост о пропаже ребенка сразу разместили в сети. В короткий срок мальчика нашли живым и невредимым, его жизни ничего не угрожает.

Напомним: в Мурманской области объявили новый поиск пропавшего человека. 16 июля 38-летний житель Нивского (Кандалакша) Артем Зенкин уехал на рыбалку и не вернулся.

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