В Териберке планируют ввести карантин по птичьему гриппу

В Териберке хотят установить карантин по птичьему гриппу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Териберке хотят установить карантин по птичьему гриппу. Это следует из проекта постановления правительства Мурманской области.

Ранее на пляже в селе обнаружили мертвых чаек.

Согласно документу, эпизоотическим очагом станет береговая линия озера Секретарского.

Угрожаемой зоной планируют признать территорию, радиус которой составляет пять километров от границ эпизоотического очага, включая Териберку.

Напомним, что птичьим гриппом в районе Ура-Губы заразились сизые чайки. О мертвых птицах северян просят сообщать в ветеринарные службы региона.

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