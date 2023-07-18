Из детского сада в Мурманске пропал четырехлетний мальчик

В Мурманске ищут четырехлетнего мальчика, который пропал утром 18 июля. Ребенок ушел с прогулки в детском саду 85 на улице Гаджиева, 1а.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске ищут четырехлетнего мальчика, который пропал утром 18 июля. Ребенок ушел с прогулки в детском саду 85 на улице Гаджиева, 1а.
- Черная кепка с рожками дракона. Кофта темно-синяя, с Микки Маусом. Черные кроссовки с зелеными вставками.
Джинсы синие, - описывают приметы ребенка в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Всех, кто может помочь с поисками мальчика, просят позвонить его маме +7911-345-39-77.
Напомним: житель Кандалакши пропал на рыбалке. 38-летнего Артема Зенкина ищут с 16 июля.
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