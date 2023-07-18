В Териберке путешественники встретили самую большую медузу в мире

Если такая медуза ужалит человека, это не приведет к смерти. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Путешественникам посчастливилось встретить в Териберке самую большую медузу в мире – Арктическую цианею. Животное,которое рассекало водную глядь, северяне заметили во время прогулки на сап-бордах, сняв его на видео.

Купол Арктической цианеи может достигать двух метров в диаметре, а тонкие полупрозрачные щупальца вырастают до 20 метров в длину. Чем севернее медуза обитает, тем она крупнее.

Если такая медуза ужалит человека, это не приведет к смерти. Однако сыпь может быть болезненной, а токсины в яде вызвать аллергию.

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