В Мурманске вспоминают подвиг героя Великой отечественной войны и его собаки

В Мурманске вспоминают героя Великой Отечественной войны, десанта морской пехоты Василия Кислякова, который в июле 1941 года вел тяжелейший бой в районе Титовки. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске вспоминают героя Великой Отечественной войны, десанта морской пехоты Василия Кислякова, который в июле 1941 года вел тяжелейший бой в районе Титовки. Боец устоял против роты немецких егерей.

- Когда в ходе обороны одной из высот был убит командир и начали заканчиваться патроны, парень из печорской деревни принял командование на себя, приказал оставшимся бойцам отходить за подкреплением и остался на высоте один с пулеметом и несколькими винтовками. Он вел бой, отвлекая внимание немцев, меняя позицию, и несколько раз «поднимал в бой» несуществующих солдат. Когда у бойца осталась лишь одна граната, которую он сберёг для себя, подоспело подкрепление. За этот бой морпеху Кислякову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», - поделился глава Мурманска Игорь Морарь.

А еще у Василия была собака по кличке Север. Он учил пса набрасываться на врага и часто брал его на боевые операции.

Во время одного из наступлений рота автоматчиков во главе с Кисляковым штурмовала сопку, где укрепились гитлеровцы. Морпех пополз вперед, стреляя по амбразуре дота, собака ползла рядом, но вдруг помчалась прямо на вражеский дот. Василий кричал Северу вернуться, но пес прыгнул на амбразуру. Бой был выигран.

Хоронили Севера со всеми воинскими почестями и с трехкратным салютом. Василий Павлович, проживший долгую жизнь, никак не мог забыть верного друга. После войны в доме Кисляковых всегда жили овчарки.

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