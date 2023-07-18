На могиле Михаила Орешеты установили горельеф

В феврале 2021 года ушел из жизни известный краевед Мурманской области Михаил Орешета. Фото: Группа памяти Михаила Орешеты

В феврале 2021 года ушел из жизни известный краевед Мурманской области Михаил Орешета. Он умер на Партизанском острове, который любил всем сердцем. Похоронили Михаила Григорьевича на родной Кольской земле.

- На днях на его могиле установили большой памятник. Автор горельефа для памятника - скульптор Александр Арсентьев, - сообщили в паблике «Группа памяти Михаила Орешеты».

Он же стал автором бюста краеведа, который открыли в мае 2022 года на Аллее писателей в Мурманске.

Напомним: в Туапсе открыли мемориальную композицию «Смерч журавлей», которую посвятили всем погибшим во время спецоперации. Автором памятника выступил местный кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко, отливать журавлей помогли два жителя Кандалакши - Евгений Артемьев и Владимир Васильев.

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