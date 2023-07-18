Главного врача больницы в Архангельске наказали за опасные для жизни пациентов действия

Помимо штрафа больницу хотят через суд обязать купить нужное оборудование. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главного врача Архангельской городской клинической больница №4 оштрафовали на 20 тысяч рублей - прокуратура нашла в медучреждении нарушения.

- В отделении паллиативной помощи не было аппарата искусственной вентиляции легких, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациентов, - сообщили в прокуратуре Архангельской области.

Помимо штрафа больницу хотят через суд обязать купить нужное оборудование.

Напомним: прокуратура проверила работу аэропорта «Хибины» в Апатитах и нашла нарушения, из-за которых директору внесли представление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru