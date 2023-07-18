Жительница Архангельска отсудила 121 тысячу рублей за травму колена на скалодроме

Суд поддержал сторону пострадавшей и постановил, что центр должен заплатить ей 121 тысячу рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желание позаниматься на скалодроме в спортивно-оздоровительном центре закончилось для жительницы Архангельска травмой колена и судом. Северянка купила абонемент и занималась с инструктором.

Тренер настаивал, что подопечная может прыгнуть с высоты более двух метров без страховки. Как бы та не отказывалась, сделать это все равно пришлось. В итоге женщина почувствовала боль в ноге. После в больнице оказалось, что есть серьезная травма ноги, в том числе связок, и нужна операция и два месяца на восстановление.

Как сообщили в Соломбальском районном суде, через суд жительница Архангельска хотела вернуть сумму, которую потратила на лечение, и компенсировать моральный вред. Представители спортивно-оздоровительного центра заняли позицию, что северянка знала об опасности занятий на скалодроме, сама организация ответственность за травмы нести не должна, и что травмировать колено ученица могла и в другом месте.

Но суд поддержал сторону пострадавшей и постановил, что центр должен заплатить ей 121 тысячу рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru