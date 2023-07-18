1 520 самозанятых жителей Мурманской области уплачивают страховые взносы для пенсии

В Мурманской области растет количество самозанятых северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области растет количество самозанятых северян. Сейчас жителей региона в таком статусе насчитывается порядка 20 тысяч. 1 520 северян в таком статусе самостоятельно уплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии.

- Общая сумма страховых взносов, уплаченная ими с начала года, составляет более трех миллионов рублей. Минимальный размер страховых взносов в 2023 году составляет 42 878,88 рублей. При его уплате в полном размере в страховой стаж засчитывается один год, в меньшем размере в стаж будет включен период пропорциональный уплаченной сумме. Сумму можно перечислить единым платежом или делать периодические отчисления в течение года, - сообщили в Социальном фонде России по Мурманской области.

По последним данным от Мурманскстата, средний размер пенсии в регионе составляет 25,8 тысячи рублей.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь-апрель 2023 года. Согласно официальным данным, изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 88681 рубль. Для сравнения, за период с января по март он составлял 87499 рублей.

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