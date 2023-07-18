В Мурманской области на 40% выросло число вакансий

Легче всего в Мурманской области найти работу в сфере продаж и обслуживания клиентов, рабочего персонала, розничной торговле. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года в Мурманской области случился настоящий бум на рынке труда - число вакансий в регионе выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+260% новых рабочих мест), «Страхование» (+75%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+72%), «Юристы» (+67%), - сообщает служба исследований hh.ru.

При этом в трех сферах вакансий стало наоборот меньше: в науке и образовании, безопасности и по части стратегий, инвестиций и консалтинга.

Легче всего в Мурманской области найти работу в сфере продаж и обслуживания клиентов, рабочего персонала, розничной торговле.

Напомним: директор Центра занятости Мурманской области Роман Антонов рассказал о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы в Мурманске.

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