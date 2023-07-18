Житель Кандалакши пропал на рыбалке

16 июля 38-летний житель Нивского (Кандалакша) Артем Зенкин уехал на рыбалку и не вернулся. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманской области объявили новый поиск пропавшего человека. 16 июля 38-летний житель Нивского (Кандалакша) Артем Зенкин уехал на рыбалку и не вернулся.

Примет: рост 186 сантиметров, плотного телосложения, короткие русые волосы, серые глаза. Был одет в серо-зеленую куртку, серо-зеленые штаны, зеленые резиновые сапоги.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске ищут 16-летнюю Василису Ганжу. Девушка ушла из дома (ул. Полярный Круг, 12) 28 июня, с тех пор ее местонахождение не известно.

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