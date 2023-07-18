Убийцу из Мурманской области нашли спустя 20 лет в Санкт-Петербурге

На момент совершения преступления ему было 33 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области спустя 20 лет состоится суд над над северянином, который убил человека и с февраля 2004 года скрывался от правосудия. На момент совершения преступления ему было 33 года.

- Обвиняемый в квартире дома на улице Мира в Заполярном выпивал вместе со знакомым. Возникла ссора, и мужчина нанес знакомому множественные удары деревянными палками по голове и ударил ножом, пострадавший скончался на месте происшествия. После содеянного мужчина с места преступления скрылся и избавился от орудий преступления, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Спустя 20 лет преступника задержали в Санкт-Петербурге, к тому моменту он уже был не раз судим. Сейчас материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) направлены в суд.

Напомним: в Мурманске вынесли приговор 30-летнему мужчине, который из-за ревности убил свою супругу. У пары остался трехлетний ребенок.

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